GF VIP | “Non potrei mai stare con lui!”: arriva la confessione clamorosa, lei distrugge le sue speranze [VIDEO] (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino riserva sorprese amare per un concorrente del GF Vip: il due di picche è in arrivo, resterà con un pugno di mosche. GF Vip (fonte youtube)La puntata di questa sera del GF Vip si preannuncia rovente: il caso vuole che la serata dedicata agli innamorati cada proprio di lunedì 14, data già fin troppo chiacchierata all’interno del reality. Stasera, infatti, l’attore Alex Belli varcherà nuovamente la famosissima porta rossa per rientrare momentaneamente in gioco. I fan del programma sono ansiosi di scoprire il famoso “colpo di scena” che Belli ha dichiarato avere in canna: in Casa incontrerà infatti sia la moglie Delia, che l’amica con benefit Soleil. Quali sono le sue intenzioni? Deciderà di ricucire il rapporto, ormai logoro, con la consorte, oppure sceglierà di compiere il salto nel buio con la frizzante influencer? In entrambi i casi, l’esito potrebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 febbraio 2022) San Valentino riserva sorprese amare per un concorrente del GF Vip: il due di picche è in arrivo, resterà con un pugno di mosche. GF Vip (fonte youtube)La puntata di questa sera del GF Vip si preannuncia rovente: il caso vuole che la serata dedicata agli innamorati cada proprio di lunedì 14, data già fin troppo chiacchierata all’interno del reality. Stasera, infatti, l’attore Alex Belli varcherà nuovamente la famosissima porta rossa per rientrare momentaneamente in gioco. I fan del programma sono ansiosi di scoprire il famoso “colpo di scena” che Belli ha dichiarato avere in canna: in Casa incontrerà infatti sia la moglie Delia, che l’amica con benefit Soleil. Quali sono le sue intenzioni? Deciderà di ricucire il rapporto, ormai logoro, con la consorte, oppure sceglierà di compiere il salto nel buio con la frizzante influencer? In entrambi i casi, l’esito potrebbe ...

Advertising

enpaonlus : L'inchiesta choc: cuccioli di cani provenienti da allevamenti lager in Est Europa venduti ai vip in Italia… - Pippero_vip : @simonesandri Sono più propenso a ritenere che abbiano chiamato solo quello che hanno visto. Gli arbitri in copertu… - _Mela_vip_ : RT @Pontifex_it: Le beatitudini dichiarano che è beato, cioè felice, chi è povero, chi manca di tante cose. Questa povertà è anche un atteg… - patata_lessa : Se posso dire la mia prima sua Jessica che Lulu' venivano denigrate con frasi come 'dovete fare gavetta' 'non siete… - Reemul64 : RT @enpaonlus: L'inchiesta choc: cuccioli di cani provenienti da allevamenti lager in Est Europa venduti ai vip in Italia -