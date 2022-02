Formia | il Tar respinge il ricorso del candidato sconfitto | “Il ballottaggio è regolare”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)– Il Tar ha messo la parola fine alla “disputa” nata dopo le elezioni di ottobre 2021 con le quali è stato eletto sindaco diGianluca Taddeo. Dissapori nati da presunte irregolarità registrate in sede diche hanno spinto ilAmato La Mura, insieme a 9 cittadini, a presentaredavanti al Giudice amministrativo. E’ stato quest’ultimo a pronunciarsi oggi con sentenza. Un pronunciamento con il quale ha dichiarato: “Ilinfondato”. A sostegno della sua istanza ilnon eletto ha ritenuto sussistessero “una serie di irregolarità nelle gran parte delle sezioni elettorali”: l’indicazione di candidati non presenti al, la sostituzione di un Presidente di Commissione durante le operazioni di ...

Advertising

infotemporeale : Formia / Ricorso elettorale presentato da Amato La Mura, c’è grande attesa per la decisione del Tar - infotemporeale : Formia / Ballottaggio, ricorso al Tar: caso in bilico, tra oggi e domani la decisione sul voto - infotemporeale : Formia / Ballottaggio, attesa finita: oggi la pronuncia del Tar sul ricorso dell’ex-candidato La Mura -

Ultime Notizie dalla rete : Formia Tar

Il sindaco diGianluca Taddeo per scrivere quelle pagine si è affidato ad uno dei più ... A lui ha affidato la sua posizione nel giudizio che si terrà davanti al, nell'udienza che a febbraio ...Il comune diinterverrà alcon i propri avvocati. Nei prossimi giorni valuteranno se fare altrettanto l'Ufficio centrale presso il Tribunale di Latina, la Commissione elettorale di Latina ...Con il pronunciamento di oggi, il Tar del Lazio ha messo la parola fine alla lunga code delle elezioni amministrative di Formia. Anche nel paese sud pontino, infatti, come a Latina, i battuti, in ...I giudici del Tar hanno respinto il ricorso elettorale presentato da Amato La Mura sulle elezioni amministrative dell'ottobre scorso. Come si ricorderà al ballottaggio il sindaco Gianluca Taddeo vinse ...