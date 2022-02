Concorso educazione motoria alla primaria primo step, sindacati convocati il 16 febbraio. Requisiti di accesso (Di lunedì 14 febbraio 2022) Concorso educazione motoria alla scuola primaria: i sindacati riceveranno una prima informativa mercoledì 16 febbraio 2022. Poi partirà l'iter per la pubblicazione del bando, che prevede alcuni step. Potrebbe trattarsi di alcune settimane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022)scuola: iriceveranno una prima informativa mercoledì 162022. Poi partirà l'iter per la pubblicazione del bando, che prevede alcuni. Potrebbe trattarsi di alcune settimane. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso educazione motoria alla primaria primo step, sindacati convocati il 16 febbraio. Requisiti di accesso - consumatorirt : RT @ITAedufin: La #previdenza dai #giovani per i giovani. Al via la seconda edizione del #concorso per studenti universitari 'Un'idea per i… - pottonello72 : RT @ITAedufin: La #previdenza dai #giovani per i giovani. Al via la seconda edizione del #concorso per studenti universitari 'Un'idea per i… - marcita64714746 : RT @ITAedufin: La #previdenza dai #giovani per i giovani. Al via la seconda edizione del #concorso per studenti universitari 'Un'idea per i… - SignorAldo : RT @ITAedufin: La #previdenza dai #giovani per i giovani. Al via la seconda edizione del #concorso per studenti universitari 'Un'idea per i… -