Come rimuovere la condivisione dei file su Google Docs (Di lunedì 14 febbraio 2022) Google Docs permette di condividere facilmente documenti di testo e lavorarci sopra a più mani, così che più editori possano lavorare sullo stesso documento anche a distanza. Questa funzione è molto utile in ambito lavorativo, ma le collaborazioni possono anche finire: se abbiamo condiviso un documento importante con una persona che è stata allontanata o riassegnata ad un altro incarico, conviene rimuovere la condivisione del documento su Google Docs, prima che possa leggere le nuove modifiche o possa salvarne una copia. Nei capitoli che seguono vi mostreremo sia da PC che da smartphone/tablet, così da poter agire in qualsiasi momento della giornata. Vi mostreremo nel dettaglio Come togliere la condivisione effettuata tramite email o tramite aggiunta ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 14 febbraio 2022)permette di condividere facilmente documenti di testo e lavorarci sopra a più mani, così che più editori possano lavorare sullo stesso documento anche a distanza. Questa funzione è molto utile in ambito lavorativo, ma le collaborazioni possono anche finire: se abbiamo condiviso un documento importante con una persona che è stata allontanata o riassegnata ad un altro incarico, convieneladel documento su, prima che possa leggere le nuove modifiche o possa salvarne una copia. Nei capitoli che seguono vi mostreremo sia da PC che da smartphone/tablet, così da poter agire in qualsiasi momento della giornata. Vi mostreremo nel dettagliotogliere laeffettuata tramite email o tramite aggiunta ...

Advertising

ipump_it : ?? Scopri come rimuovere efficacemente le macchie post #acne con #Eucerin #Dermopurifyer ?? Guarda lo spot e scopri l… - mirkosaini : Come bloccare, segnalare o rimuovere un contatto in LinkedIn - SurrexitVere : @Dan_Libertario se poi ti chiedessi come potresti mai rimuovere il mio commento temo che la risposta sarebbe ancora… - oceweb : Come rimuovere tutte le applicazioni preinstallate di Windows 10 - cosefighe : Come rimuovere le macchie sulle maniche dei vestiti con soli 4 ingredienti -

Ultime Notizie dalla rete : Come rimuovere Calcoli errati/ L'assenza di strategie che rallenta il Green deal Nonché come una grande opportunità di innovazione. Un'intuizione giusta che la Commissione Europea ...- lo sostiene l'Imperial College di Londra - diventare in futuro uno strumento per rimuovere al ...

Imperia, Urbanistica: la presentazione delle pratiche edilizie diventa completamente online. Fossati: "Per dare risposte in tempi più rapidi"... ... in caso di difficoltà, di presentare le pratiche come avviene oggi . Dopo quel giorno, ove la ... 16/08 Comunicazione di opere temporanee, da rimuovere entro 180 giorni Manutenzione ordinaria ex art 6 ...

Biancheria intima: come rimuovere veramente i batteri Leggilo.org Nonchéuna grande opportunità di innovazione. Un'intuizione giusta che la Commissione Europea ...- lo sostiene l'Imperial College di Londra - diventare in futuro uno strumento peral ...... in caso di difficoltà, di presentare le praticheavviene oggi . Dopo quel giorno, ove la ... 16/08 Comunicazione di opere temporanee, daentro 180 giorni Manutenzione ordinaria ex art 6 ...