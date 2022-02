“Come essere single è diventato il mio superpotere”: la versione di Angelica Malin (Di lunedì 14 febbraio 2022) Angelica Malin, 31 anni, è un’imprenditrice e scrittrice. La ragazza ha scritto per l’Evening Standard un articolo in cui racconta Come essere single è il suo nuovo superpotere. Nel periodo di San Valentino siamo bombardati da pubblicità romantiche e frasi sull’amore e sulla vita di coppia, ma Angelica Malin ha capito che anche essere single ha i suoi vantaggi: infatti, se prima era così spaventata dall’essere sola, ora capisce quanto questo l’abbia aiutata a vivere felice. “Mi sono ritrovata single per la prima volta da quando avevo 16 anni, nel bel mezzo di un lockdown nazionale“, ha scritto l’imprenditrice per l’Evening Standard. “Ero terrorizzata che mi sarei ammalata da sola senza ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 14 febbraio 2022), 31 anni, è un’imprenditrice e scrittrice. La ragazza ha scritto per l’Evening Standard un articolo in cui raccontaè il suo nuovo. Nel periodo di San Valentino siamo bombardati da pubblicità romantiche e frasi sull’amore e sulla vita di coppia, maha capito che ancheha i suoi vantaggi: infatti, se prima era così spaventata dall’sola, ora capisce quanto questo l’abbia aiutata a vivere felice. “Mi sono ritrovataper la prima volta da quando avevo 16 anni, nel bel mezzo di un lockdown nazionale“, ha scritto l’imprenditrice per l’Evening Standard. “Ero terrorizzata che mi sarei ammalata da sola senza ...

