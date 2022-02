Classifica Serie A | 25a giornata | tutti i risultati

Advertising

_milMalnick : @RaiSport Senza Torreira e Bonaventura, Ikonè e Cabral solo nel finale..ma che rosa ha la Fiorentina?! perchè è cos… - zazoomblog : Calendario Serie A 2021-22: date giornate risultati classifica - #Calendario #Serie #2021-22: #giornate - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #UdineseSalernitana va giocata: come cambia la classifica - internewsit : Serie A, la classifica aggiornata dopo la 25ª giornata: Bologna-Inter, attesa - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, la classifica aggiornata dopo Spezia-Fiorentina: viola a -1 dalla Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

Venticinquesima giornata, il Milan batte la Samp e vola momentaneamente in testa alladiA Alle 12.30 di domenica il Milan di Pioli ha battuto per 1 - 0 la Sampdoria, grazie a un gol ...Nella, a completare il successo dell'Ovale Blu (183 presenze in 50 pellicole romantiche) il quarto posto della Ford Mustang, che è protagonista della10 Things I Hate About You, ...Ha ripreso da dove aveva lasciato la Capo d'Orso Palau, prima in classifica in Serie B1 femminile ancora a punteggio pieno. Sabato è arrivata la decima vittoria in altrettante partite per le galluresi ...Con la vittoria contro lo Spezia, la Fiorentina si porta a -1 dalla Roma a quota 39 punti. Lo Spezia, invece, resta a quota 26 punti. Di seguito la classifica dopo la 25esima giornata di Serie A.