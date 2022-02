Cinema sotto choc, è stato trovato morto nel suo letto (Di lunedì 14 febbraio 2022) È morto nel sonno all'età di 75 anni Ivan Reitman, il regista che ha diretto i primi due film di Ghostbusters usciti negli anni ottanta. A darne notizia i figli in un comunicato: "Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonne che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita”. #FOTO A FINE ARTICOLO A dare notizia della morte di Ivan Reitman, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio nel sonno nella sua casa in California, è stata la famiglia in un comunicato. Il regista aveva 75 anni ed era diventato popolare per aver diretto i due film di Ghostbusters, nel 1983 e nel 1989. "Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonne che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita”, hanno fatto sapere la moglie e i figli, aggiungendo anche: “Ci confortiamo sapendo che il suo lavoro come artista del Cinema ha portato ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ènel sonno all'età di 75 anni Ivan Reitman, il regista che ha diretto i primi due film di Ghostbusters usciti negli anni ottanta. A darne notizia i figli in un comunicato: "Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonne che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita”. #FOTO A FINE ARTICOLO A dare notizia della morte di Ivan Reitman, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio nel sonno nella sua casa in California, è stata la famiglia in un comunicato. Il regista aveva 75 anni ed era diventato popolare per aver diretto i due film di Ghostbusters, nel 1983 e nel 1989. "Piangiamo la perdita inaspettata di un marito, un padre e nonne che ci ha insegnato a vedere la magia nella vita”, hanno fatto sapere la moglie e i figli, aggiungendo anche: “Ci confortiamo sapendo che il suo lavoro come artista delha portato ...

