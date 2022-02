ATP Marsiglia 2022, Stefano Travaglia vince la battaglia con Henri Laaksonen e vola al secondo turno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una gran battaglia quella vinta da Stefano Travaglia al primo turno dell’ATP di Marsiglia. Il tennista ascolano ottiene la terza vittoria nel circuito maggiore del suo 2022 superando un duro scoglio come lo svizzero Henri Laaksonen, numero 84 al mondo, con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo due ore e mezza di gioco, garantendosi il secondo turno con uno tra il bielorusso Ilya Ivashka e lo slovacco Norbert Gombos. La prima frazione lascia trasparire una storia completamente differente da raccontare, perché l’azzurro è semplicemente padrone del campo. Lo svizzero gli dà una grande mano mettendo in campo, poche, pochissime prime in campo e Stefano non si lascia pregare, andando in vantaggio dopo mezz’ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una granquella vinta daal primodell’ATP di. Il tennista ascolano ottiene la terza vittoria nel circuito maggiore del suosuperando un duro scoglio come lo svizzero, numero 84 al mondo, con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo due ore e mezza di gioco, garantendosi ilcon uno tra il bielorusso Ilya Ivashka e lo slovacco Norbert Gombos. La prima frazione lascia trasparire una storia completamente differente da raccontare, perché l’azzurro è semplicemente padrone del campo. Lo svizzero gli dà una grande mano mettendo in campo, poche, pochissime prime in campo enon si lascia pregare, andando in vantaggio dopo mezz’ora ...

