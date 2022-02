Un fulmine da record: è lungo più di 700 km! (Di domenica 13 febbraio 2022) Anche i fulmini possono gareggiare fra loro in una sorta di Olimpiade dell’elettricità atmosferica. Gli studiosi cercano di isolare e dunque misurare i fenomeni luminosi di natura atmosferica più potenti, più lunghi in estensione spaziale e in durata temporale. Nei giorni scorsi, ecco la notizia, abbiamo notato un nuovo fulmine da record. Il lampo più lungo di sempre. Primati dei fulmini (Pixabay) – curiosauro.itUn fulmine da record: certificati dall’OMM Il record mondiale di distanza percorsa va a un fulmine che è saettato per ben settecentosessantotto chilometri. In pratica, ha percorso la distanza che separa Napoli da Milano. Ecco dunque il fulmine più esteso mai registrato. E poi abbiamo anche il lampo più lungo in durata, che si è ... Leggi su curiosauro (Di domenica 13 febbraio 2022) Anche i fulmini possono gareggiare fra loro in una sorta di Olimpiade dell’elettricità atmosferica. Gli studiosi cercano di isolare e dunque misurare i fenomeni luminosi di natura atmosferica più potenti, più lunghi in estensione spaziale e in durata temporale. Nei giorni scorsi, ecco la notizia, abbiamo notato un nuovoda. Il lampo piùdi sempre. Primati dei fulmini (Pixabay) – curiosauro.itUnda: certificati dall’OMM Ilmondiale di distanza percorsa va a unche è saettato per ben settecentosessantotto chilometri. In pratica, ha percorso la distanza che separa Napoli da Milano. Ecco dunque ilpiù esteso mai registrato. E poi abbiamo anche il lampo piùin durata, che si è ...

