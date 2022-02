Ucraina | Morassut | ' Il Pd lanci una grande manifestazione contro il rischio di guerra'

Advertising

Globalist.it

...inDalle parti di Mosca pare che siano sinceramente preoccupati del rischio di vedere un assembramento di quelli belli contro le pretese russe sull'. E a dar manforte anon ...... in merito alla proposta del collega di partito Robertosu una iniziativa del Pd per dire no alla guerra tra Russia eGuerra in Ucraina? Ci vuole una bella manifestazione per la pace. Così i contendenti si spaventano e posano le armi. La bella pensata è del sempre giovane Roberto Morassut e deputato: “No alla guerra!Middle placement Mobile L’appoggio di Laura Boldrini “Sostengo l’iniziativa di Morassut: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte le persone contrarie ...