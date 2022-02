Serie A, clamoroso errore di Rui Patricio in Sassuolo-Roma – VIDEO (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Il vantaggio negativo di Rui Patricio in Sassuolo-Roma. Roma - Roma del Sassuolo - Rui Patricio, portiere della Roma del Sassuolo, ha commesso un grave errore ad inizio ripresa. Il portiere non è mai stato veramente coinvolto nel primo tempo, ma ad inizio ripresa ha commesso un errore che ha indubbiamente complicato la partita agli uomini di Mourinho. Traore ha segnato 1-1. Un vero pezzo di carta allena il portiere per i prossimi minuti e ha sicuramente il potenziale per incidere sul resto della partita. Tutte le notizie e non solo: Come detto, l'errore di Rui Patricio è stato commesso ad inizio ripresa in casa Roma - ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Il vantaggio negativo di Ruiindel- Rui, portiere delladel, ha commesso un gravead inizio ripresa. Il portiere non è mai stato veramente coinvolto nel primo tempo, ma ad inizio ripresa ha commesso unche ha indubbiamente complicato la partita agli uomini di Mourinho. Traore ha segnato 1-1. Un vero pezzo di carta allena il portiere per i prossimi minuti e ha sicuramente il potenziale per incidere sul resto della partita. Tutte le notizie e non solo: Come detto, l'di Ruiè stato commesso ad inizio ripresa in casa- ...

