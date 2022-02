Sci alpino, Pechino 2022: il Brasile convoca un ragazzo di 17 anni di Roma per lo slalom (Di domenica 13 febbraio 2022) Ha del curioso la storia che riguarda Valentino Caputi, ragazzo di 17 anni nato a Roma. Il giovane, tesserato per la sezione sci della Lazio (polisportiva), è giunto a Pechino per rappresentare il Brasile nelle Olimpiadi Invernali. Una storia curiosa quella del Romano, convocato d’urgenza dal Comitato olimpico brasiliano per via della positività al Covid-19 di Michel Macedo, costretto a saltare il gigante di oggi. Per questo Caputi gareggerà al posto di Macedo nello slalom olimpico in programma il 16 febbraio. Valentino va a scuola a Roma e possiede la doppia cittadinanza per via di suo padre Gianluca, anche lui italiano ma nato in Brasile. Dal momento che in Brasile lo Ius Soli è previsto da tempo, è ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Ha del curioso la storia che riguarda Valentino Caputi,di 17nato a. Il giovane, tesserato per la sezione sci della Lazio (polisportiva), è giunto aper rappresentare ilnelle Olimpiadi Invernali. Una storia curiosa quella delno,to d’urgenza dal Comitato olimpico brasiliano per via della positività al Covid-19 di Michel Macedo, costretto a saltare il gigante di oggi. Per questo Caputi gareggerà al posto di Macedo nelloolimpico in programma il 16 febbraio. Valentino va a scuola ae possiede la doppia cittadinanza per via di suo padre Gianluca, anche lui italiano ma nato in. Dal momento che inlo Ius Soli è previsto da tempo, è ...

