Sassuolo-Roma, papera di Rui Patricio: l'errore del portiere è gravissimo [VIDEO] (Di domenica 13 febbraio 2022) La Roma è in campo nella partita della 25esima giornata del campionato di Serie A, sfida interessante contro una protagonista del torneo: il Sassuolo. Il primo tempo è pieno di emozioni, si registrano tante occasioni da gol, il protagonista è l'arbitro che annulla due marcature. Il primo tempo sembra indirizzato verso il pareggio, nel finale il calcio di rigore per la Roma che Abraham trasforma con freddezza. Nel secondo tempo subito un episodio che cambia la partita: il Sassuolo raggiunge il pareggio, ma i meriti della squadra di Dionisi sono pochi: gravissimo errore del portiere Rui Patricio che non riesce a controllare un pallone semplice, la sfera si infila in rete per il pareggio.

