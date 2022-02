Pnrr Toscana: Giani, 56,5 milioni a disposizione dei borghi toscani (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Presidente comunica l'entità dei fondi del Pnrr stanziati per le esigenze dei borghi toscani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Presidente comunica l'entità dei fondi delstanziati per le esigenze deiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LivornoPress : Anci Toscana, Di Liberti membro della task force a supporto dei Comuni per il PNRR - metfirenze : Giani: “Dal Pnrr 56,5 milioni per i borghi della Toscana” - ToscanaAmbiente : Scorciatoie per i progetti Pnrr in Toscana: ISDE contro la proposta di legge del Consiglio regionale… - CittadinoOnline : Dal Pnrr 56,5 milioni per i borghi della Toscana - - amiatanews : Toscana. Giani: “Dal Pnrr 56,5 milioni per i borghi della Toscana”. Tra questi anche Castel del Piano e Santa Fiora… -