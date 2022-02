Pioli: «Leao mi ricorda Henry ma credo che possa fare ancora meglio: non deve accontentarsi» (Di domenica 13 febbraio 2022) Rafael Leao è uno degli uomini più in forma del momento. Il portoghese al Milan sta facendo realmente la differenza. La sua è una crescita costante. L’anno scorso aveva già fatto intravedere enormi qualità, ma spesso è sembrato indolente, a tratti fumoso. Oggi per i rossoneri è indispensabile, i suoi strappi cambiano le partite, averlo o non averlo fa una grandissima differenza. Un cambiamento raccontato da Pioli nel post partita di Milan-Samp. «Al secondo giorno di preparazione mi ero accorto che lui e Tonali erano tornati completamente diversi. Senza sacrificio il successo non arriva» È per l’incisività di Leao che ha sorpreso la scelta di Pioli di sostituirlo al 57?, con tutto il secondo tempo da giocare. «Rafa è stato sostituto perché stava calando d’intensità e ho alternative valide» Di paragoni in questo periodo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Rafaelè uno degli uomini più in forma del momento. Il portoghese al Milan sta facendo realmente la differenza. La sua è una crescita costante. L’anno scorso aveva già fatto intravedere enormi qualità, ma spesso è sembrato indolente, a tratti fumoso. Oggi per i rossoneri è indispensabile, i suoi strappi cambiano le partite, averlo o non averlo fa una grandissima differenza. Un cambiamento raccontato danel post partita di Milan-Samp. «Al secondo giorno di preparazione mi ero accorto che lui e Tonali erano tornati completamente diversi. Senza sacrificio il successo non arriva» È per l’incisività diche ha sorpreso la scelta didi sostituirlo al 57?, con tutto il secondo tempo da giocare. «Rafa è stato sostituto perché stava calando d’intensità e ho alternative valide» Di paragoni in questo periodo ...

