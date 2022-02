Pechino 2022: comitato olimpico ucraino fa appello alla pace: “Siamo vicini al nostro Paese” (Di domenica 13 febbraio 2022) La squadra olimpica ucraina presente ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha seguito l’esempio di Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton che durante la propria gara ha esposto il cartello No War in Ukraine, facendo “un appello unanime alla pace”. Il comunicato sui social recita: “Pur a migliaia di chilometri di distanza dalla nostra patria mentalmente Siamo con le nostre famiglie e i nostri amici”. Il messaggio non cita esplicitamente la Russia e la situazione militare nel Paese. Il comitato olimpico Internazionale proibisce gesti di protesta durante le i Giochi Olimpici ma al tempo stesso non ha intenzione di prendere provvedimenti nei confronti dell’atleta ucraino perché “no ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) La squadra olimpica ucraina presente ai Giochi Olimpici invernali diha seguito l’esempio di Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton che durante la propria gara ha esposto il cartello No War in Ukraine, facendo “ununanime”. Il comunicato sui social recita: “Pur a migliaia di chilometri di distanza dnostra patria mentalmentecon le nostre famiglie e i nostri amici”. Il messaggio non cita esplicitamente la Russia e la situazione militare nel. IlInternazionale proibisce gesti di protesta durante le i Giochi Olimpici ma al tempo stesso non ha intenzione di prendere provvedimenti nei confronti dell’atletaperché “no ...

