Migranti: 4 salvataggi per la Ocean Viking, 228 a bordo (Di domenica 13 febbraio 2022) Quattro interventi di salvataggio della Ocean Viking nelle ultime ore al largo della Libia: a bordo ci sono ora 228 Migranti recuperati da imbarcazioni in difficoltà. Lo fa sapere la ong francese Sos ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Quattro interventi dio dellanelle ultime ore al largo della Libia: aci sono ora 228recuperati da imbarcazioni in difficoltà. Lo fa sapere la ong francese Sos ...

