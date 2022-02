Marino non ci sta, attacco all’ex arbitro: “Mancano un rosso e un rigore” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio del match contro la Juventus, il dirigente generale dell’Atalanta Umberto Marino ha attaccato l’ex arbitro Luca Marelli. Argomenti di discussione sono state le scelte arbitrali, a suo avviso discutibili, sul presunto fallo commesso dal portiere bianconero Szczesny durante il primo tempo e sul tocco di mano di De Ligt. Juventus, Szczensy, Serie A “Fortunatamente Marelli non arbitra più, abbiamo una lettura diversa. Quello del portiere è un fallo da rosso, e quella di De Ligt era mano. La nostra visione è chiara e non cambia” ha detto Marino in risposta a Marelli, che ha cercato di spiegare invano il regolamento al dirigente del club nerazzurro. Leggi su rompipallone (Di lunedì 14 febbraio 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio del match contro la Juventus, il dirigente generale dell’Atalanta Umbertoha attaccato l’exLuca Marelli. Argomenti di discussione sono state le scelte arbitrali, a suo avviso discutibili, sul presunto fallo commesso dal portiere bianconero Szczesny durante il primo tempo e sul tocco di mano di De Ligt. Juventus, Szczensy, Serie A “Fortunatamente Marelli non arbitra più, abbiamo una lettura diversa. Quello del portiere è un fallo da, e quella di De Ligt era mano. La nostra visione è chiara e non cambia” ha dettoin risposta a Marelli, che ha cercato di spiegare invano il regolamento al dirigente del club nerazzurro.

capuanogio : #Marino spara a zero sull’arbitraggio di #AtalantaJuve e sbaglia: non era da rosso #Szczesny e non era rigore la re… - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - MarcoBarzaghi : #Marelli 'non è rigore' su #deligt il direttore #Marino dell'Atalanta 'meno male che non arbitra più ' - LucaB710 : RT @La_Bianconera: Cavolo se si gode il triplo pensando a Gasp, al delirio di Marino, allo stadio che vomitava di tutto, e pure a Demiral!… - gbponz : Ma non era una ferrari, difatti. Il meccanico ha solo disegnato un cavalluccio Marino sul cofano di una trabant, p… -