Marini fa sorridere Vale Il VR46 vola in Indonesia Bagnaia e Dovi steccano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marini sorridere

è riuscito a tenersi alle spalle Marquez , secondo, mentre continua a regalare sensazioni e risultati l'Aprilia davanti alla prima Yamaha che poi è quella del campione del mondo, Quartararo. ...Cerco sempre di inculcare nel cervello dei miei dipendenti che devonoe far star bene la ... Oggi è possibile trovarvi soubrette come Valeria, Belen Rodriguez, Alba Parietti, Ilary ...E’ il lampo di Luca Marini a segnare la seconda giornata dei test della MotoGp in Indonesia. Il fratello di Vale regala così proprio al team di Rossi un segnale forte e chiaro anche in vista della ...Il best lap di Luca Marini nella seconda giornata di test in Indonesia avrà fatto sorridere Valentino Rossi, da sempre sostenitore di suo fratello. Dopo un inizio difficile nel test in Malesia, con il ...