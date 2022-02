M5s, Di Maio: “Movimento morto? Lo dicono da 10 anni. Il nostro peso politico deriva dal sostegno popolare, non dallo statuto” (Di domenica 13 febbraio 2022) “Il peso politico di un Movimento come il nostro deriva dal sostegno popolare, non dalle norme di uno statuto. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale Di Napoli non ha ancora capito questo concetto. La politica va al di là delle questioni tecniche”. Al termine di una settimana difficile per il Movimento 5 Stelle, con la sospensione dello statuto da parte del tribunale di Napoli, Luigi Di Maio sceglie di intervenire con un post su facebook per difendere il Movimento. Parole non scontate, visto il rapporto teso con Giuseppe Conte, la cui leadership è formalmente “congelata” dal pronunciamento del giudice. Ma se al termine della partita del Quirinale fu proprio il ministro degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) “Ildi uncome ildal, non dalle norme di uno. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale Di Napoli non ha ancora capito questo concetto. La politica va al di là delle questioni tecniche”. Al termine di una settimana difficile per il5 Stelle, con la sospensione delloda parte del tribunale di Napoli, Luigi Disceglie di intervenire con un post su facebook per difendere il. Parole non scontate, visto il rapporto teso con Giuseppe Conte, la cui leadership è formalmente “congelata” dal pronunciamento del giudice. Ma se al termine della partita del Quirinale fu proprio il ministro degli ...

