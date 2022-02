L’ultima notte con la madre: Carolyn Smith ricorda quelle ore (Di domenica 13 febbraio 2022) A Verissimo Carolyn Smith racconta gli ultimi momenti con sua madre, L’ultima notte che ha passato con lei che era in ospedale. Aveva un problema ai polmoni ma Carolyn non credeva stesse per morire, sua madre forse aveva già capito tutto, che stava andando via. “Mia madre l’ho apprezzata ancora di più alla fine della sua vita. Lei per me è tutto, io parlo ogni giorno con la mia mamma, sento che lei è accanto a me e mi ha aiutato in tutto”. La giudice di Ballando con le Stelle a Verissimo racconta che sua madre le ha insegnato a fare tutto perché non si sa cosa può accadere nella vita ed è per questo che bisogna imparare a fare tutto. Dalla musica al cucito, le ha trasmesso ogni cosa. L’ultima notte con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 febbraio 2022) A Verissimoracconta gli ultimi momenti con suache ha passato con lei che era in ospedale. Aveva un problema ai polmoni manon credeva stesse per morire, suaforse aveva già capito tutto, che stava andando via. “Mial’ho apprezzata ancora di più alla fine della sua vita. Lei per me è tutto, io parlo ogni giorno con la mia mamma, sento che lei è accanto a me e mi ha aiutato in tutto”. La giudice di Ballando con le Stelle a Verissimo racconta che suale ha insegnato a fare tutto perché non si sa cosa può accadere nella vita ed è per questo che bisogna imparare a fare tutto. Dalla musica al cucito, le ha trasmesso ogni cosa.con ...

