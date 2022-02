LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: alle 6.45 si torna in pista per l’ultima sessione (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.07 Va in archivio dunque la prima sessione del day-3: appuntamento alle 6.45 per l’inizio della seconda e ultima sessione di giornata. 06.05 Segnali incoraggianti per la Honda e quindi anche per Marc Marquez, con un Pol Espargarò in grande spolvero capace di trovare finalmente un buon feeling con la moto anche grazie al nuovo telaio. 06.02 Di seguito la top10 della classifica a metà della terza giornata: 1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682 06.00 Ci siamo, ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.07 Va in archivio dunque la primadel day-3: appuntamento6.45 per l’inizio della seconda e ultimadi giornata. 06.05 Segnali incoraggianti per la Honda e quindi anche per Marc Marquez, con un Pol Espargarò in grande spolvero capace di trovare finalmente un buon feeling con la moto anche grazie al nuovo telaio. 06.02 Di seguito la top10 della classifica a metà della terza giornata: 1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682 06.00 Ci siamo, ...

