LIVE Italia-Inghilterra 0-33, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: errori azzurri e Sinckler segna la quinta meta (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Possibile meta di Slade allo scadere, ma l’arbitro chiama il TMO 79? Avanti banale di Pettinelli ed ennesimo errore azzurro 78? Mischia azzurra sui 5 metri 77? Ancora un fallo inglese e nuova chance per gli azzurri nei 22 avversari 76? Prova a tornare in attacco l’Italia, anche se ormai il divario è veramente netto 74? Trasforma Smith 73? Ancora meta Inghilterra. Brutta palla persa su un calcio lungo britannico da parte dell’Italia con Marin e, poi, è Sinckler a segnare Italia-Inghilterra 0-31 72? Pessima touche azzurra e pallone buttato via 71? Ancora un fallo inglese 71? Italia in attacco alla ricerca almeno di una ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Possibiledi Slade allo scadere, ma l’arbitro chiama il TMO 79? Avanti banale di Pettinelli ed ennesimo errore azzurro 78? Mischia azzurra sui 5 metri 77? Ancora un fallo inglese e nuova chance per glinei 22 avversari 76? Prova a tornare in attacco l’, anche se ormai il divario è veramente netto 74? Trasforma Smith 73? Ancora. Brutta palla persa su un calcio lungo britannico da parte dell’con Marin e, poi, ère0-31 72? Pessima touche azzurra e pallone buttato via 71? Ancora un fallo inglese 71?in attacco alla ricerca almeno di una ...

