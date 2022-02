LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: prima e seconda manche in tempo reale (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per quanto riguarda la prova di bob a 2 maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Si inizia a fare sul serio sul budello di Yanqing che, dopo le gare di slittino e skeleton, si prepara a consegnare le medaglie anche nel bob. Si inizierà con la prima manche alle ore 13.05 italiane (le 20.05 cinesi) mentre si tornerà subito in azione per la seconda alle ore 14.40. Le medaglie, tuttavia, si assegneranno domani con la terza manche alle ore 13.15, quindi la quarta e decisiva ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellagiornata di gare per quanto riguarda la prova di bob a 2 maschile dei Giochi Olimpici invernali di. Si inizia a fare sul serio sul budello di Yanqing che, dopo le gare di slittino e skeleton, si prepara a consegnare le medaglie anche nel bob. Si inizierà con laalle ore 13.05 italiane (le 20.05 cinesi) mentre si tornerà subito in azione per laalle ore 14.40. Le medaglie, tuttavia, si assegneranno domani con la terzaalle ore 13.15, quindi la quarta e decisiva ...

