Inter, verso il Liverpool: Vidal titolare al posto di Barella? (Di domenica 13 febbraio 2022) Archiviati i due big match in campionato, sconfitta con il Milan , pareggio a Napoli , l'Inter si appresta a chiudere questo mini ciclo di ferro con la sfida di mercoledì a San Siro contro il ...

