Il presidente ucraino a cena dallo chef salernitano

(Di domenica 13 febbraio 2022) di Monica De Santis Continua a ricevere attestati di stima e non solo per le prelibatezze che prepara nel suo ristorante in Ucraina. Ultimo in ordine di tempo è quello che ha visto ilVolodymyr Zelensky avenerdì sera nel suo ristorante, l’Osteria Il Tartufo di Kharkiv, trenta chilometri dal confine con la Russia. “E oggi ci sono politici, il procuratore… Parlano, parlano, incontrano persone, qualcosa si sta muovendo. Stanno prendendo decisioni”. E’ loSalvatore Leo, originario della provincia di Salerno e in Ucraina da 13 anni, a raccontarlo in un intervista rilasciata ad Adnkronos. Dell’avviso diramato dall’unità di crisi della Farnesina agli italiani in Ucraina, ai quali si chiede di tornare in patria, dice non essere informato. “Non ne so nulla. Io scappo quando scappano loro”, dichiara ...