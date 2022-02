Fusione Carige-Bper | arriva l' offerta vincolante d’acquisto di Montani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fusione Carige

Il Secolo XIX

Sempre per oggi è attesa anche la riunione del consiglio generale del Fondo Interbancario, azionista (80%) diin uscita.... insieme a Bper e, dopo il sì dell'Fitd, maggiore azionista dicon una quota dell'80%, all'offerta - migliorata " di Bper. D'altronde, unatra Pop Sondrio e Bper appare quasi ...La banca del gruppo Unipol offre 1 euro, previo aumento di capitale di 530 milioni a carico del Fitd Genova - Carige batte sul tempo Mps e Popolare di Bari e si prepara a diventare la prima delle ...La prima ipotesi di fusione che pare sia in programma nel 2022 potrebbe interessare Bper, Banca Popolare di Sondrio e Carige. In terra bergamasca Bper conta 80 filiali, 18 sportelli di questi in città ...