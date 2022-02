Fiorentina a Spezia (stasera, 20,45, sky e Dazn) per vincere. Italiano teme gli ex tifosi. Piatek favorito su Cabral. Formazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Spezia, la Fiorentina sa che deve soprattutto vincere. Il pari (1-1) fra Atalanta e Juve la favorisce per recuperare punti e mirare all'Europa. Partita difficilissima: soprattutto senza Torreira e Bonaventura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 febbraio 2022) A, lasa che deve soprattutto. Il pari (1-1) fra Atalanta e Juve la favorisce per recuperare punti e mirare all'Europa. Partita difficilissima: soprattutto senza Torreira e Bonaventura L'articolo proviene da Firenze Post.

