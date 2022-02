Danilo salva la Juve al 92', Atalanta ripresa sull'1-1 (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Danilo salva la Juve al 92' e permette ai suoi di tornare a casa con un 1-1 preziosissimo, quando ormai la sconfitta con l'Atalanta sembrava cosa certa. Beffati i bergamaschi al fotofinish dopo una splendida punizione di Malinovskyi che aveva rotto l'equilibrio al 76'. La squadra di Allegri resta così al quarto posto a +2 sugli uomini di Gasperini, che però hanno una gara ancora da recuperare. I bianconeri partono molto bene e vanno subito ad un passo dal vantaggio con Vlahovic, che scalda i guantoni a Sportiello con un mancino a giro dal limite, poi ci prova anche Dybala spedendo di un soffio a lato con un'altra conclusione di sinistro. La Dea prova a reagire e al 25' spreca una buona chance con De Roon, ma è al 31' che i nerazzurri falliscono la più grande palla gol con Muriel: il colombiano però calcia ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI -laal 92' e permette ai suoi di tornare a casa con un 1-1 preziosissimo, quando ormai la sconfitta con l'sembrava cosa certa. Beffati i bergamaschi al fotofinish dopo una splendida punizione di Malinovskyi che aveva rotto l'equilibrio al 76'. La squadra di Allegri resta così al quarto posto a +2 sugli uomini di Gasperini, che però hanno una gara ancora da recuperare. I bianconeri partono molto bene e vanno subito ad un passo dal vantaggio con Vlahovic, che scalda i guantoni a Sportiello con un mancino a giro dal limite, poi ci prova anche Dybala spedendo di un soffio a lato con un'altra conclusione di sinistro. La Dea prova a reagire e al 25' spreca una buona chance con De Roon, ma è al 31' che i nerazzurri falliscono la più grande palla gol con Muriel: il colombiano però calcia ...

