Condominio | la guida legale

(Di domenica 13 febbraio 2022) -alcompleta che mette in risalto anche gli aspetti pratici. Adatta a professionisti e non, latratta in modo sistematico tutti gli argomenti del diritto condominiale: dalle tabelle millesimali alle spese condominiali, alle regole generali dettate dalla riforma del 2012 fino alle ultime novità normative e giurisprudenziali 2022.

Advertising

Immobili24 : Guida pratica Condominio 2021 Il volume giunto alla seconda edizione affronta i problemi più rilevanti e più diffu… - Immobili24 : Guida pratica Condominio 2021 Il volume giunto alla seconda edizione affronta i problemi più rilevanti e più diffu… - pierrbon : @La_manina__ @marattin Anche chi lavora, e per lavoro guida una Panda ventenne e viva in un condominio alveare cont… - Immobili24 : Guida pratica Condominio 2021 Il volume giunto alla seconda edizione affronta i problemi più rilevanti e più diffu… - Immobili24 : Guida pratica Condominio 2021 Il volume giunto alla seconda edizione affronta i problemi più rilevanti e più diffu… -

Ultime Notizie dalla rete : Condominio guida

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che ogni... chei nuovi utenti in tutti i tipi di operazioni concernenti le funzioni di JustSpeed, la ......un cancello controllato da un sistema di automazione a marchio BFT e l'amministratore di... sono sicuro che, al termine della lettura di questa, sarai perfettamente in grado di ...Per cittadini e addetti ai lavori La guida, realizzata in formato digitale e consultabile ... il cittadino può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio, nella quale ...Parlando delle scadenze al 2025 (con decalage di aliquota 110% al 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025), la guida chiarisce che questa scadenza si applica per gli interventi effettuati: dai condomini; da ...