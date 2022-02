C'è posta per te: Chiara perdona suo marito, traditore seriale (Di domenica 13 febbraio 2022) Quinta puntata stagionale per C'è posta per te e, ancora una volta, il programma di Maria De Filippi si conferma leader negli ascolti del sabato sera. La puntata del 12 febbraio, infatti, è stata seguita da 5.343.000 telespettatori, per uno share del 29,9%: oltre dieci punti percentuale in più della concorrenza di Rai 1 che, con la finale di Tali e quali, non va oltre il 18,1%. Simone, traditore seriale, chiede perdono a sua moglie Chiara Uno dei casi che ha più fatto discutere il pubblico che segue il people show di Canale 5, è quello che ha visto protagonista una coppia in crisi, dopo dieci anni di matrimonio. Scrive al programma Simone, che vorrebbe ritornare a vivere con sua moglie Chiara. L'uomo racconta di essere un traditore seriale. Dopo un primo tradimento ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 13 febbraio 2022) Quinta puntata stagionale per C'èper te e, ancora una volta, il programma di Maria De Filippi si conferma leader negli ascolti del sabato sera. La puntata del 12 febbraio, infatti, è stata seguita da 5.343.000 telespettatori, per uno share del 29,9%: oltre dieci punti percentuale in più della concorrenza di Rai 1 che, con la finale di Tali e quali, non va oltre il 18,1%. Simone,, chiede perdono a sua moglieUno dei casi che ha più fatto discutere il pubblico che segue il people show di Canale 5, è quello che ha visto protagonista una coppia in crisi, dopo dieci anni di matrimonio. Scrive al programma Simone, che vorrebbe ritornare a vivere con sua moglie. L'uomo racconta di essere un. Dopo un primo tradimento ...

