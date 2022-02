Basta parlare di scudetto, il Napoli si guardi dietro (Di domenica 13 febbraio 2022) Cesare – Caro Guido buona partita del Napoli, considerato l’avversario che avevamo di fronte, Abbiamo pareggiato ma abbiamo rischiato anche di vincere. A fine partita i calciatori del Napoli sono usciti a testa bassa con la consapevolezza di aver perso una grande occasione. Secondo me grande primo tempo in cui abbiamo fatto noi la partita con il gol su rigore, il palo anche se esterno di Zielinski e un paio di occasioni di Osimhen ed Insigne. Guido – Caro Cesare sono francamente deluso dal Napoli. Nel secondo tempo la squadra è tornata quella impaurita e senza personalità che tante volte abbiamo visto. Nella partita della vita, che tu devi vincere e l’Inter può anche pareggiare, mi aspetto una foga straordinaria. E invece ho visto Fabian spegnersi. Zielinski nullo come sempre nelle grandi occasioni. Insigne tacchettare per lo più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Cesare – Caro Guido buona partita del, considerato l’avversario che avevamo di fronte, Abbiamo pareggiato ma abbiamo rischiato anche di vincere. A fine partita i calciatori delsono usciti a testa bassa con la consapevolezza di aver perso una grande occasione. Secondo me grande primo tempo in cui abbiamo fatto noi la partita con il gol su rigore, il palo anche se esterno di Zielinski e un paio di occasioni di Osimhen ed Insigne. Guido – Caro Cesare sono francamente deluso dal. Nel secondo tempo la squadra è tornata quella impaurita e senza personalità che tante volte abbiamo visto. Nella partita della vita, che tu devi vincere e l’Inter può anche pareggiare, mi aspetto una foga straordinaria. E invece ho visto Fabian spegnersi. Zielinski nullo come sempre nelle grandi occasioni. Insigne tacchettare per lo più ...

