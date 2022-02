Annuncio storico nell’universo dell’hip hop | Snoop Dogg ha acquistato la Death Row Records

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 13 febbraio 2022) LaRowè tornata. L’etichetta attiva dal 1991 al 2008 e che ha prodotto pezzi di storia della musica hip hop come ‘The Cronic’ di Dr. Dre (Dr. Dre fu frattanto fra i fondatori dell’etichetta), ‘ystyle’ die ‘All Eyez on Me’ di Tupac è stata acquistata proprio da Calvin Cordozar Broadus Jr. (aka). L’acquisto dell’etichetta (posseduta da The Blackstone Group dopo un lungo peregrinare tra una compagnia e un’altra a seguito del fallimento per bancarotta del 2006) è avvenuto mercoledì scorso sebbene i dettagli dell’affare non siano stati diramati.ha dichiarato attraverso un comunicato stampa: “Sono entusiasta e apprezzo l’opportunità di acquisire l’iconico e culturalmente significativo ...