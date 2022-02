Ancora una tegola su Almaviva, salta accordo con Tim: a Palermo a rischio 226 posti di lavoro (Di domenica 13 febbraio 2022) Via alle procedure di cambio d’appalto: dal 28 febbraio l’azienda perderà la commessa che passerà a Comdata. Le Rsu chiedono l’apertura del tavolo di crisi ministeriale per salvaguardare l’occupazione Dopo mesi la trattativa commerciale con Tim si è conclusa negativamente: Almaviva non ha ritenuto sostenibili le tariffe proposte dal committente che ha così deciso di ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 13 febbraio 2022) Via alle procedure di cambio d’appalto: dal 28 febbraio l’azienda perderà la commessa che passerà a Comdata. Le Rsu chiedono l’apertura del tavolo di crisi ministeriale per salvaguardare l’occupazione Dopo mesi la trattativa commerciale con Tim si è conclusa negativamente:non ha ritenuto sostenibili le tariffe proposte dal committente che ha così deciso di ... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Diretta Sassuolo - Roma ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni REGGIO EMILIA - La Roma sale al Mapei Stadium ancora alla ricerca di certezze, dopo il pareggio interno contro un Genoa zoppicante e l'... la Roma ha vinto 2 - 1 sul Sassuolo grazie a una magia di El ...

Milan - Sampdoria LIVE I rossoneri sono terzi a - 2 dall'Inter capolista e con una vittoria si troverebbero primi da soli ... arriva dal 4 - 0 in Coppa Italia alla Lazio e prima ancora aveva vinto il derby. Due vittorie ...

Rugby - Sergio Parisse: "Ho ancora una gran voglia di giocare" OnRugby Quirinale, Dacia Maraini: "C'e' ancora un tabu' su donna come rappresentante di una comunita'" Cronaca - La nostra candidata e' garante della costituzione, antifascista, europeista e specchiata". Secondo la scrittrice il rischio e' che a parita' di qualita' e riconoscimento pubblico si scelga ...

diritto nega La legge 194 è entrata in vigore più di 40 anni fa, ma per tante donne l’Interruzione volontaria di gravidanza è ancora una chimera. Vengono in mente le parole di Emma Bonino: siamo ancora quel Paese ...

