Villarreal-Real Madrid, le formazioni ufficiali: fuori Modric (Di sabato 12 febbraio 2022) Nella 24^ giornata della Liga fari puntati sulla sfida tra VillarReal e Real Madrid, big match di questo turno (di seguito le formazioni ufficiali). Il Sottomarino Giallo ha nettamente cambiato marcia dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative: ora è sesto in classifica in zona Europa League ad appena tre punti dalla quarta posizione. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie contro Maiorca e Betis: questa sera Albiol e compagni proveranno a centrare il tris contro la prima della classe. Tra gli obiettivi stagionali non solo un piazzamento nelle posizioni europee ma anche, più a breve termine, battere la Juventus nel doppio confronto in Champions League e proseguire il cammino. Non è stato facile per il Real ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 12 febbraio 2022) Nella 24^ giornata della Liga fari puntati sulla sfida tra, big match di questo turno (di seguito le). Il Sottomarino Giallo ha nettamente cambiato marcia dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative: ora è sesto in classifica in zona Europa League ad appena tre punti dalla quarta posizione. Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante vittorie contro Maiorca e Betis: questa sera Albiol e compagni proveranno a centrare il tris contro la prima della classe. Tra gli obiettivi stagionali non solo un piazzamento nelle posizioni europee ma anche, più a breve termine, battere la Juventus nel doppio confronto in Champions League e proseguire il cammino. Non è stato facile per il...

Advertising

sportli26181512 : #RealMadrid, #Ancelotti raggiunge quota 100 panchine in #Liga: Nella partita contro il #Villarreal il tecnico reggi… - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #VillarrealRealMadrid: sorpresa Bale, titolare anche Marcelo - GoalItalia : Non gioca dal 28 agosto: Bale di nuovo in campo in Villarreal-Real Madrid ?? - mattiasegatto : RT @filippomricci: In attesa della Juventus, qui oggi vediamo il Real Madrid #Villarreal - filippomricci : In attesa della Juventus, qui oggi vediamo il Real Madrid #Villarreal -