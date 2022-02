Una Vita: Marcos e Soledad si baciano finalmente (Di sabato 12 febbraio 2022) Una Vita, Marcos e Soledad si baciano finalmente: Bacigalupe finalmente vicinissimo alla sua domestica, le anticipazioni. Marcos e Soledad si baciano.La soap spagnola di Canale 5 non finisce di proporre colpi di scena. Nell’appuntamento di oggi, come ogni week end molto più ricco rispetto a quelli proposti settimanalmente, le trame continueranno ad evolversi proponendo nuove situazioni. Mentre Antonito ha nuove speranze per la guarigione di Lolita, grazie ad una nuova terapia che stanno sperimentando in Germania, Marcos pare essere finalmente pronto a voltare pagina e a vivere di nuovo pienamente dopo la morte di Felicia. Una Vita, Marcos e ... Leggi su formatonews (Di sabato 12 febbraio 2022) Unasi: Bacigalupevicinissimo alla sua domestica, le anticipazioni.si.La soap spagnola di Canale 5 non finisce di proporre colpi di scena. Nell’appuntamento di oggi, come ogni week end molto più ricco rispetto a quelli proposti settimanalmente, le trame continueranno ad evolversi proponendo nuove situazioni. Mentre Antonito ha nuove speranze per la guarigione di Lolita, grazie ad una nuova terapia che stanno sperimentando in Germania,pare esserepronto a voltare pagina e a vivere di nuovo pienamente dopo la morte di Felicia. Unae ...

Advertising

matteosalvinimi : Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente l… - LucaBizzarri : Una vita di sacrifici, di attese, di delusioni. Poi ti svegli una mattina e capisci dì avercela fatta. - CCaselliSugar : Tra pochissimo su @RaiTre ! ?????????????? H 21.20 “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” il documentario per la regia… - musiclove2030 : Le persone che si sentono superiori a tutto e a tutti,vivranno una illusione lunga una vita! La felicità è interior… - Freud2912Maury : RT @ninastarita: L'unica cosa positiva dell'aver vissuto una vita fatta per la maggior parte da sofferenza, è che una cosa bella la riconos… -