Scicli | Puglisi di Libertà Popolare | le piccole imprese nella tempesta perfetta e nessuno li ascolta

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 12 febbraio 2022)– “Raccogliamo con forte spirito di partecipazione il grido di dolore, finora into, delle associazioni di categoria e delletane che si trovano nel pieno di una “”, senza cheprovi ad aiutarle”. A parlare è Peppe, coordinatore della lista civica “”. “ Due anni di lockdown a causa del covid, bollette di energia elettrica e gas alle stelle, altri quattro mesi di lockdown di fatto (a causa della variante omicron) senza alcun aiuto economico, calo degli incassi di oltre il 70%, e al contempo affitti da pagare per intero, costo dei dipendenti, costo dei fornitori, aumenti delle materie prime…credo basti per delineare la situazione tragica che ...