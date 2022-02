Roma, usava il suo concessionario di auto usate come base per lo spaccio: arrestato 36enne (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono stati invece gli investigatori del commissariato Romanina, dopo accertamenti ed indagini, a scoprire che un 36enne Romano utilizzava la sua attività di rivendita di auto usate per spacciare cocaina ed hashish a conoscenti fidati. usava il suo concessionario di auto usate come base per lo spaccio Riusciti con uno stratagemma ad entrare nel terreno chiuso da un cancello, i poliziotti sono arrivati alla casetta in legno adibita ad ufficio, dove si trovava l’uomo; perquisita la struttura, gli agenti hanno trovato, nascosta in una cassapanca, una cassaforte contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi, 3 involucri contenenti circa 450 grammi di cocaina in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono stati invece gli investigatori del commissariatonina, dopo accertamenti ed indagini, a scoprire che unno utilizzava la sua attività di rivendita diper spacciare cocaina ed hashish a conoscenti fidati.il suodiper loRiusciti con uno stratagemma ad entrare nel terreno chiuso da un cancello, i poliziotti sono arrivati alla casetta in legno adibita ad ufficio, dove si trovava l’uomo; perquisita la struttura, gli agenti hanno trovato, nascosta in una cassapanca, una cassaforte contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi, 3 involucri contenenti circa 450 grammi di cocaina in ...

