Macedonia del Nord | 11enne con sindrome di Down bullizzata dai compagni di classe | il presidente della Repubblica la accompagna a scuola

Il presidente si è anche recato a casa della ragazza e ha parlato con i genitori. 'I bambini con disabilità meritano l'inclusione e l'accesso all'istruzione - ha poi commentato su Facebook - . ...Ha undici anni, ha la sindrome di Down ed è stata vittima di bullismo a scuola. Ha fatto scalpore e ha suscitato commozione, inNord, la vicenda di Embla Adeni, giovanissima studentessa di Gostivar. Tanto che il presidente della repubblica balcanica, Stevo Pendarovski, ha deciso di accompagnarla personalmente a ...Pasquale Salerno aggiudicandosi il premio 'Petr Dementiev' destinato al giocatore più tecnico del torneo. Tassi totalizza 11 presenze e un goal, per poi passare all'Under 18, con cui giocherà un'unica ...Il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha accompagnato a scuola una bambina di 11 anni con sindrome di Down, Embla Ademi, dopo aver saputo che veniva bullizzata ...