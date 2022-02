«L’Istria è il mio sole, le foibe il mio buio»: parla Nino Benvenuti (Di sabato 12 febbraio 2022) In un Paese vagamente normale – quello spesso invocato da chi, poi, nella pratica politica quotidiana, ha ben poco di normale – sarebbe senatore a vita da un pezzo. Giovanni Benvenuti, per tutti Nino, è un pezzo di carne viva dell’Italia. Sportivo di levatura mondiale; testimone dell’esodo dei tanti istriani alla fine di una guerra drammaticamente persa; campione di umanità, ottimismo e dirittura morale, Benvenuti è un simbolo che resiste al tempo e sfocia nel mito di un’Italia che non si è mai arresa, fosse su un ring o nella vita. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022 La sua carriera pugilistica comincia a tredici anni, in una piccola palestra situata a Isola d’Istria, spinto dalla passione di suo padre. Disputa 90 incontri, 82 dei quali vinti, e negli anni Sessanta raccoglie un oro olimpico, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 febbraio 2022) In un Paese vagamente normale – quello spesso invocato da chi, poi, nella pratica politica quotidiana, ha ben poco di normale – sarebbe senatore a vita da un pezzo. Giovanni, per tutti, è un pezzo di carne viva dell’Italia. Sportivo di levatura mondiale; testimone dell’esodo dei tanti istriani alla fine di una guerra drammaticamente persa; campione di umanità, ottimismo e dirittura morale,è un simbolo che resiste al tempo e sfocia nel mito di un’Italia che non si è mai arresa, fosse su un ring o nella vita. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2022 La sua carriera pugilistica comincia a tredici anni, in una piccola palestra situata a Isola d’Istria, spinto dalla passione di suo padre. Disputa 90 incontri, 82 dei quali vinti, e negli anni Sessanta raccoglie un oro olimpico, ...

Advertising

dario123iaia : RT @IlPrimatoN: Intervista esclusiva al grande pugile che visse l'esodo sulla propria pelle - IlPrimatoN : Intervista esclusiva al grande pugile che visse l'esodo sulla propria pelle - stingray92 : Anche oggi, come ogni 10 febbraio, ricordo con dolore l'esodo dei miei nonni e di mio padre, costretti a lasciare t… - pelizza_simone : Non solo foibe: l’esodo tragico degli italiani di Istria e Dalmazia. Un mio articolo di un paio d'anni fa sul… - A__Martinello : per la cronaca: mio nonno, dopo l'esodo, andò a lavorare alla Grandi Motori (ora @wartsilacorp ), ma si tornava a d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istria mio «L’Istria è il mio sole, le foibe il mio buio»: parla Nino Benvenuti Il Primato Nazionale