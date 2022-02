Lazio, coordinatore staff medico: “Risentimento ai flessori per Lazzari” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il coordinatore dello staff medico della Lazio, Flavio Rodia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fare chiarezza sulle condizioni di Manuel Lazzari. Il terzino dei biancocelesti aveva lasciato il campo per infortunio contro il Bologna, lasciando i suoi in 10 in quanto Sarri aveva già effettuato tutte e cinque le sostituzioni. “Al momento possiamo parlare di un Risentimento ai flessori, ha avuto un trauma distrattivo dei flessori della coscia destra. Tuttavia servirà del tempo per una diagnosi più approfondita ed avere il quadro completo della situazione“. Queste le parole di Rodia, che poi ha parlato anche del recupero di Acerbi: “Procede bene, siamo ottimisti per un suo rientro a breve“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Ildellodella, Flavio Rodia, è intervenuto ai microfoni diStyle Channel per fare chiarezza sulle condizioni di Manuel. Il terzino dei biancocelesti aveva lasciato il campo per infortunio contro il Bologna, lasciando i suoi in 10 in quanto Sarri aveva già effettuato tutte e cinque le sostituzioni. “Al momento possiamo parlare di unai, ha avuto un trauma distrattivo deidella coscia destra. Tuttavia servirà del tempo per una diagnosi più approfondita ed avere il quadro completo della situazione“. Queste le parole di Rodia, che poi ha parlato anche del recupero di Acerbi: “Procede bene, siamo ottimisti per un suo rientro a breve“. SportFace.

