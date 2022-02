Lazio-Bologna | infortunio per Lazzari ma i cambi sono finiti | i biancocelesti chiudono in dieci

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Brutte notizie per la, che a 5? dalla fine della sfida contro il(dominata per 3-0) perde perManuel. Il terzino è rimasto a terra ed ha immediatamente chiesto ilo per un problema alla coscia sinistra. Accompagnato dai sanitari, ha dunque lasciato il terreno di gioco. Maurizio Sarri, tuttavia, non ha potuto sostituirlo in quanto aveva già effettuato cinque. Poco male visto che il match era ormai già indirizzato, ma tegola in vista del prosieguo della stagione. Qualora dovesse trattarsi di un problema muscolare, lo stop potrebbe essere lungo ed iperderebbe una pedina importante, seppur poco utilizzata in stagione. SportFace.