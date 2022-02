La realtà aumentata per scegliere il letto di San Valentino: le proposte Happidea di Cotonificio Zambaiti (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – Cotonificio Zambaiti, leader italiano nella produzione di biancheria per la casa, non dimentica San Valentino, il giorno degli innamorati. Oggi, grazie alla collaborazione con Casahomewear, sfrutta la realtà aumentata con la quale è possibile personalizzare l’acquisto della biancheria della camera da letto in tempo reale con proposte romantiche e divertenti, per rendere davvero speciale la camera delle coppie innamorate che decidono di trascorre la sera più dolce dell’anno tra le mura domestiche. Gli innamorati potranno così diventare designer della propria stanza e scegliere il completo letto perfetto per il proprio amato o la propria amata. Grazie a questa tecnologia, inquadrando il letto con uno smartphone, si possono ... Leggi su lopinionista (Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO –Zambaiti, leader italiano nella produzione di biancheria per la casa, non dimentica San, il giorno degli innamorati. Oggi, grazie alla collaborazione con Casahomewear, sfrutta lacon la quale è possibile personalizzare l’acquisto della biancheria della camera dain tempo reale conromantiche e divertenti, per rendere davvero speciale la camera delle coppie innamorate che decidono di trascorre la sera più dolce dell’anno tra le mura domestiche. Gli innamorati potranno così diventare designer della propria stanza eil completoperfetto per il proprio amato o la propria amata. Grazie a questa tecnologia, inquadrando ilcon uno smartphone, si possono ...

Advertising

Lopinionista : La realtà aumentata per scegliere il letto di San Valentino: le proposte Happidea di Cotonificio Zambaiti … - pepejeansfunny : CERTO CHE ESISTO NON SONO MICA UN ROBOT PULTROPPO PER VOI ESISTO REALMENTE NON C'È REALTÀ AUMENTATA IN ME - prinet2000 : RT @Cristka83: Da poco Pinterest ha presentato la funzionalità in realtà aumentata che permette di provare i prodotti, dai mobili ai rosset… - Energia__Pura : @Sarvero4 @DiegoFusaro Dopo mesi di duro lavoro è riuscito a trasporre in 'realtà aumentata' quella cagata della vi… - Ricercamy : Per nostro cliente OVR prima piattaforma blockchain italiana all'avanguardia che fonde mondo fisico e virtuale attr… -