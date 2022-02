Iran | lo storico Gran Baazar di Teheran in fiamme

Advertising

Parte del Grand Bazaar di Teheran , in, è in fiamme da questa mattina. Un incendio è divampato alle 7.30 ora locale , prima che il ... Il Grand Bazaar è un vecchio bazardella capitale ...... arriverà Piotr Laskowski, attivista, filosofo,. Il Professore Associato presso l'Institute ... le immagini di migliaia di rifugiati provenienti dall'Iraq,, Siria, Turchia, Yemen e da altri ...Roma, 12 febbraio 2022 - Parte del Grand Bazaar di Teheran, in Iran, è in fiamme da questa mattina ... Il Grand Bazaar è un vecchio bazar storico della capitale iraniana, ha oltre tre secoli ed è ...Martedì 15 febbraio, alle 17:30 nella sala della Biblioteca delle Generazioni Future a Rende, arriverà Piotr Laskowski, attivista, filosofo, storico. Il Professore Associato ... rifugiati provenienti ...