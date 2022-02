GF Vip: l’incidente hot di Gianluca e Soleil (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante le ultime puntate del GF Vip sono avvenuti gli ultimi ingressi. A varcare la porta rossa sono stati Antonio Medugno e Gianluca Costantino che fin da subito sono finiti al centro dell’attenzione. Recentemente Gianluca si è reso protagonista, insieme a Soleil Sorge, di un inaspettato incidente hot. INCIDENTE HOT – Dopo un iniziale avvicinamento con L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante le ultime puntate del GF Vip sono avvenuti gli ultimi ingressi. A varcare la porta rossa sono stati Antonio Medugno eCostantino che fin da subito sono finiti al centro dell’attenzione. Recentementesi è reso protagonista, insieme aSorge, di un inaspettato incidente hot. INCIDENTE HOT – Dopo un iniziale avvicinamento con L'articolo

Advertising

infoitcultura : GF Vip, piccolo incidente in cucina per Manila Nazzaro: richiesto l’intervento del medico - zazoomblog : GF Vip piccolo incidente in cucina per Manila Nazzaro: richiesto l’intervento del medico - #piccolo #incidente… -