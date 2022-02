Georgette Polizzi incinta | l’incidente e la paura | il messaggio su Instagram

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo qualche giorno di assenza dai social, dove in genere è molto attiva,è tornata per raccontare ciò che le è accaduto. I fan che la seguono sempre con tanto affetto e partecipazione avevano intuito che ci fosse qualcosa che non andava e ildella stilista suha confermato tale ipotesi.ha avuto un piccolo incidente e ha dovuto affrontare momenti diper se stessa, ma soprattutto per la bambina che porta in grembo., il ricovero immediato e laLa stilista ed ex protagonista di Temptation Island ha rotto il silenzio super raccontare ciò che le è accaduto nelle scorse ore. In un lungo...

Advertising

ParliamoDiNews : Georgette Polizzi incinta, brutta caduta: `Ricovero immediato`, come sta #georgette #polizzi #incinta #brutta… - PasqualeMarro : #GeorgettePolizzi brutta caduta, a rischio la bambina: “Ricovero immediato” - ParliamoDiNews : Georgette Polizzi incinta: la brutta caduta | Gossip Blog #georgette #polizzi #incinta #brutta #caduta #gossip… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgette Polizzi

ha svelato ai fan di esser stata ricoverata a causa di [?] La news di gossip, brutta caduta in gravidanza: "Ricovero immediato" è stata pubblicata su Gossip Blog . ..., incinta della sua prima figlia, è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta.ha avuto un brutto incidente ed è stato necessario per lei correre in ospedale a ...Georgette Polizzi sparisce dai social e fa preoccupare i fan: è finita al pronto soccorso a causa di una brutta caduta, come sta? Georgette Polizzi è sparita dai social per qualche ora e molti si ...In un lungo messaggio Georgette Polizzi, incinta di una bambina, lo scorso martedì è caduta e tutto sembrava procedere per il meglio. Almeno fino al giorno successivo, quando ha notato che ...