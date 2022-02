Fosca Innocenti anticipazioni: Cosimo resterà ad Arezzo per Fosca? (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata della fiction Fosca Innocenti con una sempre brava Vanessa Incontrada. La serie ci racconta la storia di una poliziotta che indaga insieme alle sue colleghe sui casi di cronaca nera della città in cui vive, la bellissima Arezzo. Fosca è una donna adulta che sogna ancora di poter avere una famiglia, anche se ha intorno a lei tutte persone che ama, incluso Cosimo, con cui ha uno stranissimo rapporto di amicizia. Tra i due sembra esserci molto altro ma per il momento, hanno preferito non avere nessuna relazione. Il cuore di Fosca però inizia a trepidare quando scopre che il bel ristoratore ha intenzione di lasciare Arezzo per trasferirsi a New York. Per il momento il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 febbraio 2022) E’ andata in onda ieri su Canale 5 la prima puntata della fictioncon una sempre brava Vanessa Incontrada. La serie ci racconta la storia di una poliziotta che indaga insieme alle sue colleghe sui casi di cronaca nera della città in cui vive, la bellissimaè una donna adulta che sogna ancora di poter avere una famiglia, anche se ha intorno a lei tutte persone che ama, incluso, con cui ha uno stranissimo rapporto di amicizia. Tra i due sembra esserci molto altro ma per il momento, hanno preferito non avere nessuna relazione. Il cuore diperò inizia a trepidare quando scopre che il bel ristoratore ha intenzione di lasciareper trasferirsi a New York. Per il momento il ...

