Ecdc: “La pandemia non è finita. Omicron non sarà l’ultima variante” (Di sabato 12 febbraio 2022) “La pandemia non è finita. È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo“. Così Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc, su Rai Radio1. “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa”, ha rilevato. E sulle mascherine ha aggiunto: “Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità bisogna mantenerle nei luoghi dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso. Poi la mascherina secondo me non è una misura invasiva”. A proposito di cosa abbiamo imparato dalla pandemia, Ammon ha dichiarato: “Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo già tutto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) “Lanon è. È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto chesiache vediamo“. Così Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie, su Rai Radio1. “Se ciun cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa”, ha rilevato. E sulle mascherine ha aggiunto: “Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità bisogna mantenerle nei luoghi dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso. Poi la mascherina secondo me non è una misura invasiva”. A proposito di cosa abbiamo imparato dalla, Ammon ha dichiarato: “Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo già tutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante'. Il centro europeo per le malattie (Ecdc) avverte: '… - GiovaQuez : Andrea Ammon (Ecdc): 'La pandemia non è finita. È probabile che questo #COVID19 rimanga con noi. Non è detto che Om… - repubblica : Ecdc: 'La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante' - News24_it : Ecdc: 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante' - Salute & Benessere - Agenzia ANSA - ptvonline2001 : RT @Agenzia_Ansa: 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante'. Il centro europeo per le malattie (Ecdc) avverte: 'Manten… -