Di Lorenzo | “C’è rammarico Sul gol di Dzeko non potevo fare altro”

Al termine del match Napoli-Inter, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "C'è un po' di rammarico, nel primo tempo potevamo concretizzare le occasioni ricevute. Nel secondo tempo l'Inter ha mostrato le sue qualità, è un avversario forte. Da domani si inizia a pensare la prossima partita". Di Lorenzo Napoli "Perisic è un giocatore forte, dovevamo stare attenti. I due esterni d'attacco c'hanno dato una grossa mano. Ci dispiace perchè eravamo in vantaggio. Dal campo sembrava che avessimo tutto sotto controllo, poi basta un dettaglio e la partita può cambiare. Sul gol ricevuto? Dzeko ha sfiorato leggermente la palla, mi è finita sul piede rimbalzando su di lui, non potevo fare altro".

