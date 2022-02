De Vrij su Osimhen, l’arbitro fischia il rigore: Insigne sblocca Napoli-Inter [VIDEO] (Di sabato 12 febbraio 2022) La 25esima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grande spettacolo con la partita tra Napoli e Inter, vero e proprio scontro per lo scudetto. Avvio sprint della compagine di Luciano Spalletti, spinta da un pubblico caldissimo. La gara si sblocca dopo appena 7 minuti: fallo di de Vrij su Osimhen, l’arbitro viene richiamato dal Var e concede il penalty: dal dischetto si presenta Lorenzo Insigne che non sbaglia. Il Napoli subito in vantaggio. Serie A ?? Gol de Napoli Lorenzo Insigne ???pic.twitter.com/PvYBzYDl4v — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) February 12, 2022 L'articolo De Vrij su Osimhen, l’arbitro fischia il rigore: ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 febbraio 2022) La 25esima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grande spettacolo con la partita tra, vero e proprio scontro per lo scudetto. Avvio sprint della compagine di Luciano Spalletti, spinta da un pubblico caldissimo. La gara sidopo appena 7 minuti: fallo di desuviene richiamato dal Var e concede il penalty: dal dischetto si presenta Lorenzoche non sbaglia. Ilsubito in vantaggio. Serie A ?? Gol deLorenzo???pic.twitter.com/PvYBzYDl4v — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) February 12, 2022 L'articolo Desuil: ...

